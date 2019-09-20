У зоні ООС поранено трьох військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню у зоні операції Об’єднаних сил, а від ворожих обстрілів отримали поранення три військовослужбовці, передає УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета; поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – зі стрілецької зброї; неподалік Мар’їнки з напрямку Олександрівки – зі стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Павлополя з напрямку Українського – з гранатометів різних систем.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем; неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості", - проінформували у штабі.
Нагадаємо, 19 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.