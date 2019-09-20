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ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Миколаївки — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Богданівки — з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
  • тричі неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Новотроїцького — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новомихайлівки — з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Золотого — зі стрілецької зброї;
  • неподалік Оріхового — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Луганського — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Травневого — з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
  • поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.

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