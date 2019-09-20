ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Миколаївки — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Богданівки — з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
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- тричі неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- неподалік Новотроїцького — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Новомихайлівки — з мінометів калібру 82 мм.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Золотого — зі стрілецької зброї;
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- неподалік Оріхового — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Луганського — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Травневого — з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
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- поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.