ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. 19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Николаевки — из стрелкового оружия;
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- вблизи Богдановки — из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
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- трижды неподалеку от Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новотроицкого — из стрелкового оружия;
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- вблизи Новомихайловки — из минометов калибра 82 мм.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Золотого — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Орехово — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Луганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Майского — из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
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- вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганское с ручного противотанкового гранатомета.