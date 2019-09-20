Бойовики знову блокували пересування спостерігачів ОБСЄ на 4 блокпостах - звіт

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, окупанти підтримувані з боку РФ на Донбасі не дали спостерігачам з ОБСЄ перетнути межу блокпостів у Старомихайлівці, Верхньошироківському, Козацькому, а також в Петрівському, тим самим, знову обмежили доступ представників СММ до камери Місії в цьому населеному пункті. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЄ від 19 вересня, що був опублікований на їх сайті.