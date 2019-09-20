Бойовики знову блокували пересування спостерігачів ОБСЄ на 4 блокпостах - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, окупанти підтримувані з боку РФ на Донбасі не дали спостерігачам з ОБСЄ перетнути межу блокпостів у Старомихайлівці, Верхньошироківському, Козацькому, а також в Петрівському, тим самим, знову обмежили доступ представників СММ до камери Місії в цьому населеному пункті. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЄ від 19 вересня, що був опублікований на їх сайті.
“На блокпості в н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії у проїзді, пояснивши це „проведенням інженерних робіт“, таким чином обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ у Петрівському”, — йдеться у документі.
У свою чергу, на блокпості на захід від н.п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) озброєний бойовик знову відмовив патрулю Місії у проїзді, пояснивши це “проведенням інженерних робіт у цьому районі”. Однак спостерігачі бачили, що цивільні транспортні засоби продовжували проїжджати через блокпост.
Зокрема, на блокпості у н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька) 3 члени російських збройних формувань (один був явно озброєний) не дозволили патрулю Місії проїхати до населеного пункту, пояснивши це “проведенням комплексу спецзаходів” у цьому районі.
“На блокпості на східному в’їзді до н. п. Козацьке (непідконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань не пропустив патруль Місії проїхати на північний схід до н. п. Порохня (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька), пояснивши це наказами командирів”, — йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, в середу у звіті повідомлялось, що представники СММ ОБСЄ не змогли пройти за межу 2 блокпостів в окупованому Петрівському, унаслідок чого їм також не був наданий доступ до камери моніторингової місії.