Окупанти не пропустили місію ОБСЄ через блокпости на Донбасі — звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Представники СММ ОБСЄ не змогли пройти за межу блокпостів в окупованому Петрівському, унаслідок чого їм не був наданий доступ до камери моніторингової місії. Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований у середу звіт ОБСЄ.
"У двох випадках на блокпості в н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) двоє членів збройних формувань (один був явно озброєний) знову відмовили команді місії у проїзді, таким чином обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ у Петрівському", - йдеться у документі.
Зокрема, у двох випадках на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) троє бойовиків знову відмовили команді місії у проїзді, коментуючи це тим, що "у цьому районі ведуться роботи".
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У свою чергу, представники СММ спостерігали як цивільні транспортні засоби продовжували перетинати блокпост.
Нагадаємо, окремо у цьому ж документі СММ повідомляється, що, за даними спостереження з повітряного простором, 15-17 вересня бойовики російських окупаційних військ активно рили траншею та обладнували позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського.