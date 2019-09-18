РФ блокує визначення дати розведення сил на Донбасі - Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районах Золоте та Петрівське. У свою чергу сторона Росії блокує визначення можливої дати розведення. Про це повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Однак реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів: повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами”, — повідомила Оліфер.
Вона також зазначила, що українська сторона підтвердила готовність щодо початку процеса розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість РФ блокує визначення можливої дати розведення.
Згідно її слів, учасниками переговорів досягнуто “значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб”.
Крім того, речниця Кучми повідомила, що в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу та підготовкою до холодної пори року.
Нагадаємо, Україна у Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра.