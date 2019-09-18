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У Мінську досягнуто прогресу щодо одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії

У Мінську досягнуто прогресу щодо одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

“Досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб”, — йдеться в повідомленні.

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Раніше УНН повідомляв, що Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час.

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