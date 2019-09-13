Кремль не виключає нового обміну з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Це (новий обмін — ред.) вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже, дуже копіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи”, — заявив представник Кремля.
За його словами, “ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає”.
“Тому це питання тих же самих двосторонніх контактів”, — зазначив Пєсков.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові списки утримуваних в РФ громадян і чекає нового обміну.