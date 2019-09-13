Україна готує нові списки на обмін з Росією - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку списків на наступний обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Про це він сказав, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
"2 вересня, слава Богу, відбулась зустріч у нормандському форматі представників чотирьох країн. Пан Пристайко був від України. Обговорювався весь порядок дій з приводу припинення війни, повернення полонених. Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв'язнів, наших хлопців-моряків. Відверто скажу, зараз ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми будемо домовлятись і в Мінську, і в нормандському процесі", - заявив він.
Раніше Омбудсмен не виключила ще одного обміну з РФ до кінця року.