Украина готовит новые списки на обмен с Россией - Зеленский

"2 сентября, слава Богу, состоялась встреча в нормандском формате представителей четырех стран. Господин Пристайко был от Украины. Обсуждался весь порядок действий по поводу прекращения войны, возвращения пленных. Сейчас мы говорим о другом этапе после наших политзаключенных, наших ребят-моряков. Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе", - заявил он.

Ранее Омбудсмен не исключила еще одного обмена с РФ до конца года.