Кремль не исключает нового обмена с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, но для этого нужно время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Это (новый обмен — ред.) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы”, — заявил представитель Кремля.
По его словам, “никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает”.
“Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов”, — отметил Песков.
Напомним, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые списки находящихся в РФ граждан и ждет нового обмена.