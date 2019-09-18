В Минске достигнут прогресс относительно одновременного освобождения удерживаемых лиц в Украине и России

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц в Украине и России. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.