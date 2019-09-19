Бойовики обладнують позиції на ділянці розведення — звіт ОБСЄ

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Керовані бойовики з окупаційних військ РФ активно облаштовують траншеї та позиції на території ділянки розведення сил біля Петрівського на Донеччині. Про це повідомляється у звіті ОБСЄ за 18 вересня, передає УНН.