Бойовики обладнують позиції на ділянці розведення — звіт ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Керовані бойовики з окупаційних військ РФ активно облаштовують траншеї та позиції на території ділянки розведення сил біля Петрівського на Донеччині. Про це повідомляється у звіті ОБСЄ за 18 вересня, передає УНН.
“15 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження у житловому районі Петрівського виявлено нову траншею з північного сходу на південний захід (не зафіксована на зображеннях від 2 вересня 2019 року) протяжністю приблизно 240 м, орієнтовно за 400 м на схід від східного краю ділянки розведення”, — йдеться у звіті.
Водночас, зазначається, що за 900 м на північний схід від зазначеної траншеї виявлено нову 70-метрову траншею, вириту вздовж лісосмуги, а орієнтовно за 1 км далі на схід — ще дві нові траншеї (протяжністю близько 200 м і 660 м).
“Приблизно за 900 м на північний захід від зазначених двох траншей за даними повітряного спостереження виявлено недавно споруджену позицію з двох траншей (обидві протяжністю приблизно 300 м)”, — повідомили у місії.
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У свою чергу, спостерігачі бачили, що цивільні транспортні засоби продовжували перетинати блокпост.
Зокрема, протягом 17 вересня СММ ОБСЄ виявили “майже збудоване укриття і близько 20 осіб у камуфляжному одязі, а також орієнтовно 12 вантажівок, одну землерийну машину і декілька кранів, які рили траншеї та виконували напівприховані земляні роботи біля дороги між Петрівським і н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька)”.
Уточнюється, що це відбувалося на північний схід від ділянки розведення в районі Петрівського.
Нагадаємо, представництво Президента в Криму звернулось до прокуратури через ситуацію в ОБСЄ.