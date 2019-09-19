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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46410 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109393 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101290 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108515 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118832 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147867 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148360 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Боевики оборудуют позиции на участке разведения — отчет ОБСЕ

Боевики оборудуют позиции на участке разведения — отчет ОБСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Управляемые боевики из оккупационных войск РФ активно обустраивают траншеи и позиции на территории участка разведения сил у Петровского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ по 18 сентября, передает УНН

“15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншею с северо-востока на юго-запад (не зафиксирована на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью примерно 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточной оконечности участка разведения”, — говорится в отчете.

В то же время, отмечается, что в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровую траншею, вырытую вдоль лесополосы, а ориентировочно за 1 км дальше на восток — еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).

“Примерно в 900 м к северо-западу от этих двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлено недавно построенную позицию из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)”, — сообщили в миссии.

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В свою очередь, наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали пересекать блокпост.

В частности, в течение 17 сентября СММ ОБСЕ обнаружили “почти построено укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы у дороги между Петровским и н. п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)”.

Уточняется, что это происходило на северо-восток от участка разведения в районе Петровского.

Напомним, представительство Президента в Крыму обратилось к прокуратуры из-за ситуации в ОБСЕ.

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