Представництво Президента в Криму звернулось до прокуратури через ситуацію в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до Прокуратури Автономної Республіки Крим після заяв про "російський Крим" на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру. Про це повідомив у Facebook постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає УНН.
"Реагуючи на присутність і активність так званих представників "кримських громадських активістів" та "кримських ЗМІ", підконтрольних Російській Федерації, на Щорічній нараді ОБСЄ з проблематики людського виміру у Варшаві, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до Прокуратури Автономної Республіки Крим з тим, щоб надати належну правову оцінку ситуації, встановити, яким чином ці "кримські експерти" потрапили на захід, а також зафіксувати їх підтримку дій окупанта щодо визнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь Російською Федерацією", - написав Кориневич.
Нагадаємо, напередодні делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".
Пізніше українська делегація все ж ухвалила рішення не припиняти роботу в двотижневій нараді ОБСЄ після консультацій з партнерами.