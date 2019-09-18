Представительство Президента в Крыму обратилось в прокуратуру из-за ситуации в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым после заявлений о "российском Крыму" на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает УНН.
"Реагируя на присутствие и активность так называемых представителей "крымских общественных активистов" и "крымских СМИ", подконтрольных Российской Федерации, на Ежегодном совещании ОБСЕ по проблематике человеческого измерения в Варшаве, Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым с тем, чтобы предоставить надлежащую правовую оценку ситуации, установить, каким образом эти "крымские эксперты" попали на мероприятие, а также зафиксировать их поддержку действий оккупанта о признании попытки аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь Российской Федерацией", - написал Кориневич.
Напомним, накануне делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыму".
Позже украинская делегация все же приняла решение не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ после консультаций с партнерами.