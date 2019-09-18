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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59552 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111451 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110306 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119689 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148300 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148685 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Представительство Президента в Крыму обратилось в прокуратуру из-за ситуации в ОБСЕ

Представительство Президента в Крыму обратилось в прокуратуру из-за ситуации в ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 13025 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым после заявлений о "российском Крыму" на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает УНН.

"Реагируя на присутствие и активность так называемых представителей "крымских общественных активистов" и "крымских СМИ", подконтрольных Российской Федерации, на Ежегодном совещании ОБСЕ по проблематике человеческого измерения в Варшаве, Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым с тем, чтобы предоставить надлежащую правовую оценку ситуации, установить, каким образом эти "крымские эксперты" попали на мероприятие, а также зафиксировать их поддержку действий оккупанта о признании попытки аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь Российской Федерацией", - написал Кориневич.

Напомним, накануне делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыму".

Позже украинская делегация все же приняла решение не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ после консультаций с партнерами.

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