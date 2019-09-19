Оккупанты не пропустили миссию ОБСЕ через блокпосты на Донбассе - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Представители СММ ОБСЕ не смогли пройти через границу блокпостов в оккупированном Петровском, вследствие чего им не был предоставлен доступ к камере мониторинговой миссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду отчет ОБСЕ.
“В двух случаях на блокпосту в н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) два члена вооруженных формирований (один был явно вооружен) вновь отказали команде миссии в проезде, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском”, — говорится в документе.
В частности, в двух случаях на блокпосту к западу от н.п. Верхньоширокивське (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) трое боевиков снова отказали команде миссии в проезде, комментируя это тем, что “в этом районе ведутся работы”.
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В свою очередь, представители СММ наблюдали как гражданские транспортные средства продолжали пересекать блокпост.
Напомним, отдельно в этом же документе СММ сообщается, что, по данным наблюдения с воздушного пространства, 15-17 сентября боевики российских оккупационных войск активно рыли траншею и оборудовали позиции на участке разведения сил у Петровского.