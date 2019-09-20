Боевики вновь блокировали передвижения наблюдателей ОБСЕ на 4 блокпостах - отчет

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46435 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101295 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108520 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118834 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147868 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148361 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, оккупанты поддерживаемые со стороны РФ на Донбассе, не дали наблюдателям от ОБСЕ пересечь границу блокпостов в Старомихайловке, Верхнешироковском, Казацком, а также в Петровском, тем самым, снова ограничили доступ представителей СММ к камере Миссии в этом населенном пункте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ОБСЕ от 19 сентября, опубликованном на их сайте.

“На блокпосту в н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это „проведением инженерных работ“, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском”, — говорится в документе.

В свою очередь, на блокпосту к западу от н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженный боевик снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это “проведением инженерных работ в этом районе”. Однако наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали проезжать через блокпост.

В частности, на блокпосту в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) 3 члена российских вооруженных формирований (один был явно вооружен) не позволили патрулю Миссии проехать к населенному пункту, объяснив это “проведением комплекса спецмероприятий” в этом районе.

“На блокпосту на восточном въезде до н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 86 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии проехать на северо-восток до н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), объяснив это приказами командиров”, — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, в среду в отчете сообщалось, что представители СММ ОБСЕ не смогли пройти за черту 2 блокпостов в оккупированном Петровском, вследствие чего им также не был предоставлен доступ к камере мониторинговой миссии.

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