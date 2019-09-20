Боевики вновь блокировали передвижения наблюдателей ОБСЕ на 4 блокпостах - отчет

“На блокпосту в н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это „проведением инженерных работ“, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском”, — говорится в документе.

В свою очередь, на блокпосту к западу от н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженный боевик снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это “проведением инженерных работ в этом районе”. Однако наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали проезжать через блокпост.

В частности, на блокпосту в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) 3 члена российских вооруженных формирований (один был явно вооружен) не позволили патрулю Миссии проехать к населенному пункту, объяснив это “проведением комплекса спецмероприятий” в этом районе.

“На блокпосту на восточном въезде до н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 86 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии проехать на северо-восток до н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), объяснив это приказами командиров”, — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, в среду в отчете сообщалось, что представители СММ ОБСЕ не смогли пройти за черту 2 блокпостов в оккупированном Петровском, вследствие чего им также не был предоставлен доступ к камере мониторинговой миссии.