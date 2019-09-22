ОБСЄ зафіксувала різкий сплеск обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала на Донбасі 152 вибухи. Про це повідомляється в щоденному звіті організації від 21 вересня, інформує УНН.
У порівнянні з минулим звітом, кількість вибухів збільшилася у понад 6 разів, адже 20 вересня ОБСЄ зафіксувала лише 22 вибухи на Донбасі.
Зазначається, що Донецькій області 135 разів порушили режим припинення вогню (понад у 12 разів більше, ніж ОБСЄ зафіксувало 20 вересня), а в Луганській - 17 (на 6 більше, ніж 20 вересня).
"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на південний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька), а також на схід і східно-північний схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики 19 разів обстріляли українські позиції, є поранені.