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ООС: бойовики 19 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. 20 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Кримського – з гранатометів різних систем;
неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;
неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки – з міномета калібру 82 мм.

За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, у зоні ООС поранено трьох військовослужбовців.

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