ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;
неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;
неподалеку Майорского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из миномета калибра 82 мм.
За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Напомним, в зоне ООС ранены трое военнослужащих.