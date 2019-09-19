На КПВВ у зоні ООС у чергах зібралися 275 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Зранку в четвер, 19 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах зібралися 275 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/55; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники повідомили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 40,5 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській.