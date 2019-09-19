На КПВВ в зоне ООС в очередях собрались 275 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Утром в четверг, 19 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях собрались 275 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/55; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также пограничники сообщили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 40,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.
Напомним, согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской.