Боевики в течение двух часов обстреливали позиции ВСУ в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Вчера боевики почти на протяжении двух часов обстреливали из гранатометов Авдеевку, в частности, было выпущено 37 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении враг значительно снизил свою огневую активность. Единственным исключением стала Авдеевка, там противник вчера почти на протяжении двух часов обстреливал наши позиции из минометов. Огонь велся с двух разных направлений, при этом противник выпустил по нашим позициям почти 37 минометных снарядов", - рассказал А.Мотузяник.
Также несколько вражеских обстрелов произошло вчера на Светлодарской дуге в Опытном и Зайцево.
Всего на донецком направлении вчера зафиксировано 6 обстрелов, один из них был из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО.