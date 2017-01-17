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Бойовики впродовж двох годин обстрілювали позиції ЗСУ в Авдіївці

Бойовики впродовж двох годин обстрілювали позиції ЗСУ в Авдіївці

Київ • УНН

 • 5941 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Учора бойовики майже впродовж двох годин обстрілювали з гранатометів Авдіївку, зокрема, було випущено 37 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На донецькому напрямку ворог значно знизив свою вогневу активність. Єдиним винятком стала Авдіївка, там противник вчора майже впродовж двох годин обстрілював наші позиції з мінометів. Вогонь вівся з двох різних напрямків, при цьому противник випустив по наших позиціях майже 37 мінометних снарядів", - розповів О.Мотузяник.

Також кілька ворожих обстрілів відбулося вчора на Світлодарській дузі у Опитному і Зайцевому.

Всього на донецькому напрямку вчора зафіксовано 6 обстрілів, один з них був із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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