Боевики выпустили более 30 мин по позициям сил ВСУ на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили более 30 мин по позициям сил украинских военных на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Луганское направление. Наиболее интенсивные боевые действия вчера развернулись в Крымском и на передовых позициях в Попаснянском районе. Противник пять раз применил минометы. При этом было выпущено более 30 мин", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что также боевики активно использовали легкое вооружение.
"Кроме этого несколько вражеских обстрелов произошло в Станично-Луганском и Славяно-Сербском районах. По-прежнему, в основном боевики стреляют после захода солнца", - подчеркнул представитель МОУ.
А.Лысенко также добавил, что всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 обстрелов со стороны противника.
Напомним, 4 мая позиции Вооруженных сил Украины вблизи Крымского (луганское направление) враг обстрелял из САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм.