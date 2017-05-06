Бойовики випустили понад 30 мін по позиціях сил ЗСУ на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби бойовики випустили понад 30 мін по позиціях сил українських військових на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Луганський напрямок. Найбільш інтенсивні бойові дії вчора розгорнулися в Кримському та на передових позиціях у Попаснянському районі. Противник п’ять разів застосував міномети. При цьому було випущено понад 30 мін", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що також бойовики активно використовували легке озброєння.
"Крім цього кілька ворожих обстрілів сталося у Станично-Луганському та Слов’яно-Сербському районах. Як і раніше, здебільшого бойовики стріляють після заходу сонця", - наголосив речник МОУ.
А.Лисенко також додав, що всього минулої доби на луганському напрямку сталось 14 обстрілів з боку противника.
Нагадаємо, 4 травня позиції Збройних сил України поблизу Кримського (луганський напрямок) ворог обстріляв з САУ 2С7 “Піон” калібру 203 мм.