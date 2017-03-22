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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118452 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 177426 просмотра

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11 марта, 14:39 • 129614 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117153 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Боевики выпустили около 70 мин в районе Мариьнкы

Боевики выпустили около 70 мин в районе Мариьнкы

Киев  •  УНН

 • 7492 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На мариупольском направлении боевики за прошедшие сутки использовали тяжелое вооружение в районе Мариьнкы, выпустив там около 70 мин и 3 танковых снаряда. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"По сравнению с сутками ранее на юге направлении - линия фронта Павлополь-Широкино - было гораздо спокойнее. Тяжелого вооружения противник почти не применял, изредка открывая огонь из стрелкового оружия в сторону местных украинских позиций. В Водяном, где позавчера развернулись масштабные боевые действия с начала года, вчера противник проводил лишь кратковременные вооруженные провокации. Зато в Мариьнськом районе и вблизи Докучаевска оккупант продолжил использовать тяжелое вооружение. Около 70 мин, 3 танковых снаряда в Марьинском районе, а также 10 артиллерийских выстрелов в Новотроицком - такой была статистика вражеских обстрелов из тяжелого вооружения на этих рубежах", - сообщил А.Лысенко.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.

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