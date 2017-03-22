Боевики выпустили около 70 мин в районе Мариьнкы

"По сравнению с сутками ранее на юге направлении - линия фронта Павлополь-Широкино - было гораздо спокойнее. Тяжелого вооружения противник почти не применял, изредка открывая огонь из стрелкового оружия в сторону местных украинских позиций. В Водяном, где позавчера развернулись масштабные боевые действия с начала года, вчера противник проводил лишь кратковременные вооруженные провокации. Зато в Мариьнськом районе и вблизи Докучаевска оккупант продолжил использовать тяжелое вооружение. Около 70 мин, 3 танковых снаряда в Марьинском районе, а также 10 артиллерийских выстрелов в Новотроицком - такой была статистика вражеских обстрелов из тяжелого вооружения на этих рубежах", - сообщил А.Лысенко.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.