Бойовики випустили близько 70 мін у районі Марї’нки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На маріупольському напрямку бойовики минулої доби використовували важке озброєння у районі Марї’нки, випустивши там близько 70 мін та 3 танкових снаряди. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“У порівнянні з добою раніше на півдні напрямку — лінія фронту Павлопіль-Широкине — було набагато спокійніше. Важкого озброєння противник майже не застосовував, зрідка відкриваючи вогонь зі стрілецької зброї і бік тамтешніх українських позицій. У Водяному, де позавчора розгорнулися наймасштабніші бойові дії з початку року, вчора противник проводив лише короткотривалі збройні провокації. Натомість у Марї’нському районі та поблизу Докучаєвська окупант продовжив використовувати важке озброєння. Близько 70 мін, 3 танкових снаряди у Мар’їнському районі, а також 10 артилерійських пострілів у Новотроїцькому — такою була статистика ворожих обстрілів з важкого озброєння на цих рубежах”, — повідомив А.Лисенко.
Всього за минулу добу, за даними Міноборони, на маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів.
Як повідомляв УНН, один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО.