Боевики выпустили более 30 мин по Крымскому

"На луганском направлении основные боевые действия произошли вчера в районе Попасной и в районе поселка Крымское. В последнем боевики активизировались после 16:00 и сразу перешли к применению минометов. При этом они выпустили после 21 часов более 30 минометных боеприпасов. В Попаснянском районе главными горячими точками были Троицкое и Новоалександровка, где силы оккупанта широко применяли вооружение бронетехники, гранатометы, а также эпизодически минометный огонь. В основном обстрелы со стороны противника были непродолжительными", - сообщил А.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 15 обстрелов, в том числе 7 - с использованием минометов.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения.