Боевики выпустили более 30 мин по Крымскому
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили 30 минометных боеприпасов по Крымскому. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении основные боевые действия произошли вчера в районе Попасной и в районе поселка Крымское. В последнем боевики активизировались после 16:00 и сразу перешли к применению минометов. При этом они выпустили после 21 часов более 30 минометных боеприпасов. В Попаснянском районе главными горячими точками были Троицкое и Новоалександровка, где силы оккупанта широко применяли вооружение бронетехники, гранатометы, а также эпизодически минометный огонь. В основном обстрелы со стороны противника были непродолжительными", - сообщил А.Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 15 обстрелов, в том числе 7 - с использованием минометов.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения.