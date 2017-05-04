Бойовики випустили більше 30 мін по Кримському
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Минулої доби бойовики випустили 30 мінометних боєприпасів по Кримському. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку основні бойові дії відбулися вчора в районі Попасної та в районі селище Кримське. В останньому бойовики активізувалися після 16:00 і відразу перейшли до застосування мінометів. При цьому вони випустили після 21 години понад 30 мінометних боєприпасів. У Попаснянському районі головними гарячими точками були Троїцьке та Новоолександрівка, де сили окупанта широко застосовували озброєння бронетехніки, гранатомети, а також епізодично мінометний вогонь. Здебільшого обстріли з боку противника були нетривалими”, — повідомив О.Мотузяник.
Всього минулої доби на луганському напрямку відбулося 15 обстрілів, зокрема 7 — з використанням мінометів.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення.