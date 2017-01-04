Боевики выпустили 35 мин по позициям ВСУ на донецком направлении - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреливали донецкое направление и выпустили 35 минометных мин по позициям сил АТО. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Боевики не прекращают применять запрещенные минскими договоренностями минометы на Светлодарской дуге. Во время обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз ", - сообщил А.Мотузяник.
Также представитель МОУ отметил, что остальные обстрелы на донецком направлении зафиксированы на северных окраинах Горловки, в Авдеевской промзоне и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения (минометов)", - добавил А.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, с 2 на 3 января, боевики продолжили обстрел позиций украинских военных в зоне проведения АТО, в частности на донецком направлении выпустили 16 мин .