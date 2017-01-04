Бойовики випустили 35 мін по позиціях ЗСУ на донецькому напрямку - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Минулої доби бойовики 14 разів обстрілювали донецький напрямок і випустили 35 мінометних мін по позиціях сил АТО. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Бойовики не припиняють застосовувати заборонені мінськими домовленостями міномети на Світлодарській дузі. Під час обстрілів позицій сил АТО в районі Луганського окупанти випустили 35 мінометних мін. Там же ворог протягом доби використовував гранатомети та стрілецьку зброю. Загалом, на цій ділянці фронту бойовики відкривали вогонь 6 разів", - повідомив О.Мотузяник.
Також речник МОУ наголосив, що решта обстрілів на донецькому напрямку зафіксована на північних околицях Горлівки, у авдіївській промзоні та в районі Ддонецького летовища. Важкого озброєння на цих ділянках ворог не застосовував.
"Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 3 – із застосуванням важкого озброєння (мінометів)", - додав О.Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби, з 2 на 3 січня, бойовики продовжили обстріл позиції українських військових в зоні проведення АТО, зокрема на донецькому напрямку випустили 16 мін.