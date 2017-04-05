Боевики вчера нарушали режим тишины по всей линии фронта

"На донецком направлении боевики нарушили режим тишины в течение суток вдоль всей линии фронта. Обстрелы были длительными от 20 минут до полутора часов. Впрочем, из арсенала боевики применяли преимущественно легкое вооружение - стрелковое оружие и гранатометы. В то же время в районе донецкого аэропорта наши позиции обстрелял вражеский снайпер, а в Авдеевский промзоне бандоформування выпустили четыре мины. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня", - рассказал он.

Также на мариупольском направлении ситуация была аналогично напряженная. С утра и до самой полуночи боевики обстреливали позиции ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, включая Мариинский район и район западнее Докучаевска.

"Так в Новотроицком оккупант применил снайперское оружие, а в Красногоровке и Богдановке обстрелял украинский рубеж с помощью минометов. Вчера после 16 часов наши военные заблаговременно обнаружили вражескую ДРГ через линию фронта вблизи Марьинки. Заметив движение группы противника, противоречащее договоренностям наши военные открыли огонь в сторону врага. После получасовой перестрелки группа противника была отвергнута. С нашей стороны без потерь", - рассказал он.

Так, вчера на мариупольском направлении произошло 30 случаев нарушения тишины, из них - 3 минометных обстрела и боевое столкновение.

На луганском направлении за прошедшие сутки противник четыре раза открывал огонь из легкого вооружения в сторону наших позиций. Трижды в Новоайдарском районе и один раз из снайперского оружия в Троицком, вблизи Попасной. Обстрелы были непродолжительными, произошли в светлое время суток и носили провокационный характер.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО 4 апреля среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения.