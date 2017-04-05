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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42282 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102784 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157472 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116924 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116825 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112758 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107110 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Боевики вчера нарушали режим тишины по всей линии фронта

Боевики вчера нарушали режим тишины по всей линии фронта

Киев  •  УНН

 • 4701 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики открывали огонь по силам АТО по всей линии фронта Донбасса. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.

"На донецком направлении боевики нарушили режим тишины в течение суток вдоль всей линии фронта. Обстрелы были длительными от 20 минут до полутора часов. Впрочем, из арсенала боевики применяли преимущественно легкое вооружение - стрелковое оружие и гранатометы. В то же время в районе донецкого аэропорта наши позиции обстрелял вражеский снайпер, а в Авдеевский промзоне бандоформування выпустили четыре мины. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня", - рассказал он.

Также на мариупольском направлении ситуация была аналогично напряженная. С утра и до самой полуночи боевики обстреливали позиции ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, включая Мариинский район и район западнее Докучаевска.

"Так в Новотроицком оккупант применил снайперское оружие, а в Красногоровке и Богдановке обстрелял украинский рубеж с помощью минометов. Вчера после 16 часов наши военные заблаговременно обнаружили вражескую ДРГ через линию фронта вблизи Марьинки. Заметив движение группы противника, противоречащее договоренностям наши военные открыли огонь в сторону врага. После получасовой перестрелки группа противника была отвергнута. С нашей стороны без потерь", - рассказал он.

Так, вчера на мариупольском направлении произошло 30 случаев нарушения тишины, из них - 3 минометных обстрела и боевое столкновение.

На луганском направлении за прошедшие сутки противник четыре раза открывал огонь из легкого вооружения в сторону наших позиций. Трижды в Новоайдарском районе и один раз из снайперского оружия в Троицком, вблизи Попасной. Обстрелы были непродолжительными, произошли в светлое время суток и носили провокационный характер.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО 4 апреля среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения.

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