Бойовики вчора порушували режим тиші по всій лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Минулої доби на Донеччині бойовики відкривали вогонь по силам АТО по всій лінії фронту Донеччини. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
"На донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші протягом доби вздовж усієї лінії фронту. Обстріли були тривалішими від 20 хвилин до півтори години. Втім, з арсеналу бойовики застосовували переважно легке озброєння – стрілецьку зброю та гранатомети. Водночас в районі донецького летовища наші позиції обстріляв ворожий снайпер, а в авдіївській промзоні бандоформування випустили чотири міни. Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню", - розповів він.
Також на маріупольському напрямку ситуація була аналогічно напружена. Зрання і до самої півночі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всій лінії бойового зіткнення, включно з Маріїнським районом та районом на захід від Докучаєвська.
"Так у Новотроїцькому окупант застосував снайперську зброю, а в Красногорівці та Богданівці обстріляв українські рубежі з допомогою мінометів. Вчора після 16-ї години наші військові завчасно виявили ворожу ДРГ через лінію фронту поблизу Мар'їнки. Помітивши рух групи противника, який суперечить домовленостям наші військові відкрили вогонь у бік ворога. Після півгодинної перестрілки група противника була відкинута. З нашого боку без втрат", - розповів він.
Так, вчора на маріупольському напрямку відбулося 30 випадків порушення тиші, з них – 3 мінометні обстріли та бойове зіткнення.
На луганському напрямку за минулу добу противник чотири рази відкривав вогонь з легкого озброєння у бік наших позицій. Тричі у Новоайдарському районі і один раз зі снайперської зброї у Троїцькому, що поблизу Попасної. Обстріли були нетривалими, відбулися у світлу пору доби та носили провокативний характер.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні АТО 4 квітня серед українських військових не було загиблих, проте п’ятеро бійців ЗСУ отримали поранення.