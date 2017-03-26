Боевики в течение семи часов стреляли по авдеевской промзоне - Минобороны

“Продолжаются активные боевые действия в авдеевский промзоне. Во второй половине дня враждебные обстрелы там продолжались с перерывами в течение семи часов, при этом оккупанты выпустили по нашим позициям около 70 минометных снарядов. Огонь велся с двух направлений — с южного — Спартак, и юго-восточного — Яковлевка”, — рассказал он.

По словам О.Мотузяника, на соседней позиции под Каменкой вчера также произошло два враждебных обстрелы, в том числе один минометный.

В то же время на Светлодарской дуге, отметил он, противник нарушил режим тишины около десяти раз. В частности, уточнил представитель Минобороны, применил минометы и бронетехнику, аналогичная обстановка под Горловкой.

“В донецком аэропорту также неспокойно. Боевики обстреляли наши опорные пункты в Песках, опытно и в Нивельском. Враг применяет минометы, которые развернул непосредственно в районе донецкого аэропорта и в Спартаке. Таким образом, всего 31 вражеский обстрел произошел на донецком направлении, в 15 случаях враг применял запрещенное тяжелое оружие”, — подчеркнул О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, восемь украинских военных в сутки пострадали в зоне АТО.