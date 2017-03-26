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Бойовики упродовж семи годин стріляли по авдіївській промзоні — Міноборони

Бойовики упродовж семи годин стріляли по авдіївській промзоні — Міноборони

Київ • УНН

 • 7533 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 31 обстріл українських позицій на донецькому напрямку, зокрема, по авдіївській промзоні ворог стріляв протягом семи годин. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Тривають активні бойові дії в авдіївській промзоні. У другій половині дня ворожі обстріли там тривали з перервами упродовж семи годин, при цьому окупанти випустили по наших позиціях близько 70 мінометних снарядів. Вогонь вівся з двох напрямків — з південного — Спартак, і південно-східного — Яковлівка”, — розповів він.

За словами О.Мотузяника, на сусідній позиції під Кам’янкою вчора також відбулося два ворожі обстріли, зокрема один мінометний.

Водночас на Світлодарській дузі, зазначив він, противник порушив режим тиші близько десяти разів. Зокрема, уточнив речник Міноборони, застосував міномети і бронетехніку, аналогічна обстановка під Горлівкою.

“В донецькому аеропорту також неспокійно. Бойовики обстріляли наші опорні пункти у Пісках, Опитному і в Нівельському. Ворог застосовує міномети, які розгорнув безпосередньо в районі донецького аеропорту та у Спартаку. Таким чином, всього 31 ворожий обстріл відбувся на донецькому напрямку, у 15 випадках ворог застосовував заборонену важку зброю”, — наголосив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, восьмеро українських військових за добу постраждали в зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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