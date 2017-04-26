Боевики в зоне АТО возобновили активность после подрыва авто миссии ОБСЕ - "Информационное сопротивление"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16024 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76249 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138873 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112455 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109867 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103066 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149432 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в зоне АТО возобновили активность после подрыва авто миссии ОБСЕ - "Информационное сопротивление"

Боевики в зоне АТО возобновили активность после подрыва авто миссии ОБСЕ - "Информационное сопротивление"

Киев  •  УНН

 • 7803 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Боевики возобновили свою активность после инцидента с подрывом на мине автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"После подрыва 23.04.2017 на мине автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ активность российско-террористических войск в Донбассе на двое суток снизилась, после чего в течение последних суток отмечается новое резкое обострение ситуации. Вместе с резким увеличением обстрелов оккупантами позиций ВСУ и гражданских объектов отмечается активизация на отдельных участках снайперов и ДРГ противника, а также опрокидывания к переднему краю и формирования новых мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

В целом перемещения техники фиксируется между Верхнешироковским и Веселым, в районе населенного пункта Безымянное, в Донецке, Дебальцево, Старобышевом и Луганске.

Как сообщал УНН, боевики за сутки 65 раз обстреляли силы АТО.

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