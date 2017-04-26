Боевики в зоне АТО возобновили активность после подрыва авто миссии ОБСЕ - "Информационное сопротивление"

"После подрыва 23.04.2017 на мине автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ активность российско-террористических войск в Донбассе на двое суток снизилась, после чего в течение последних суток отмечается новое резкое обострение ситуации. Вместе с резким увеличением обстрелов оккупантами позиций ВСУ и гражданских объектов отмечается активизация на отдельных участках снайперов и ДРГ противника, а также опрокидывания к переднему краю и формирования новых мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

В целом перемещения техники фиксируется между Верхнешироковским и Веселым, в районе населенного пункта Безымянное, в Донецке, Дебальцево, Старобышевом и Луганске.

Как сообщал УНН, боевики за сутки 65 раз обстреляли силы АТО.