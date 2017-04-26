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Бойовики у зоні АТО поновили активність після підриву авто місії ОБСЄ - "Інформаційний спротив"

Київ • УНН

 • 7806 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бойовики поновили свою активність після інциденту з підривом на міні автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Після підриву 23.04.2017 на міні автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ активність російсько-терористичних військ на Донбасі на дві доби знизилася, після чого протягом останньої доби відзначається нове різке загострення ситуації. Разом з різким збільшенням обстрілів окупантами позицій ВСУ і цивільних об’єктів відзначається активізація на окремих ділянках снайперів і ДРГ противника, а також перекидання до переднього краю і формування нових мобільних вогневих груп”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, переміщення техніки фіксується між Верхньошироковським та Веселим, у районі населеного пункту Безіменне, у Донецьку, Дебальцевому, Старобишевому та Луганську.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 65 разів обстріляли сили АТО.

Українські Національні Новини

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