Бойовики у зоні АТО поновили активність після підриву авто місії ОБСЄ - "Інформаційний спротив"

“Після підриву 23.04.2017 на міні автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ активність російсько-терористичних військ на Донбасі на дві доби знизилася, після чого протягом останньої доби відзначається нове різке загострення ситуації. Разом з різким збільшенням обстрілів окупантами позицій ВСУ і цивільних об’єктів відзначається активізація на окремих ділянках снайперів і ДРГ противника, а також перекидання до переднього краю і формування нових мобільних вогневих груп”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, переміщення техніки фіксується між Верхньошироковським та Веселим, у районі населеного пункту Безіменне, у Донецьку, Дебальцевому, Старобишевому та Луганську.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 65 разів обстріляли сили АТО.