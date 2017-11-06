Боевики в зоне АТО получили 15 вагонов боеприпасов с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С территории России на оккупированную территорию в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, на прошлой неделе с территории РФ на временно оккупированные территории Украины было завезено 4 железнодорожных эшелона, в составе которых было 69 цистерн ГСМ общим весом более 4 тысяч тонн, а также 15 вагонов боеприпасов общей весом около 450 тонн", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, члены патруля СММ ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной правительству территории Донецкой области 6 единиц реактивного вооружения.