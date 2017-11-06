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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 36426 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 104457 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 95651 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102229 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101988 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 82335 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102553 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101620 просмотра

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Боевики в зоне АТО получили 15 вагонов боеприпасов с РФ

Боевики в зоне АТО получили 15 вагонов боеприпасов с РФ

Киев  •  УНН

 • 13004 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. С территории России на оккупированную территорию в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"Согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, на прошлой неделе с территории РФ на временно оккупированные территории Украины было завезено 4 железнодорожных эшелона, в составе которых было 69 цистерн ГСМ общим весом более 4 тысяч тонн, а также 15 вагонов боеприпасов общей весом около 450 тонн", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, члены патруля СММ ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной правительству территории Донецкой области 6 единиц реактивного вооружения.

Украинские Национальные Новости

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