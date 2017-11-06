Боевики в зоне АТО получили 15 вагонов боеприпасов с РФ

"Согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, на прошлой неделе с территории РФ на временно оккупированные территории Украины было завезено 4 железнодорожных эшелона, в составе которых было 69 цистерн ГСМ общим весом более 4 тысяч тонн, а также 15 вагонов боеприпасов общей весом около 450 тонн", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, члены патруля СММ ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной правительству территории Донецкой области 6 единиц реактивного вооружения.