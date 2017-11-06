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Бойовики у зоні АТО отримали 15 вагонів боєприпасів з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. З території Росії до окупованої території в зоні проведення антитерористичної операції прибуло 15 вагонів боєприпасів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"Згідно данних Головного управління розвідки міністерства оборони України, протягом минулого тижня з території РФ до тимчасово окупованих територій України було завезено 4 залізничіх ешелони, у складі яких було 69 цистерн паливно-мастильних матеріалів загальною вагою більше 4 тисяч тон, а також 15 вагонів боєприпасів загальною вагою близько 450 тон", - повідомив А.Лисенко.

Нагадаємо, члени патрулю СММ ОБСЄ зафіксували на непідконтрольній урядові території Донецької області 6 одиниць реактивного озброєння.

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