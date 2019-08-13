Боевики три дня не отдавали тело погибшего в ООС нацгвардейца – "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Погибший 10 августа во время боевого задания на Донбассе военнослужащий Роман Романенко принадлежал к полку "Азов". Боевики три дня не отдавали тело погибшего военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе полка, передает УНН.
"С прискорбием сообщаем, что 10 августа полк "Азов" понес невосполнимую и болезненной потерю - при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко с псевдо "Бич". Боец подорвался на вражеском фугасе", - говорится в сообщении.
Как указано, ему было 25 лет.
В полку сообщили, что боевики три дня не отдавали тело погибшего военнослужащего.
"К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через 3 суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело азовца, параллельно низко оговаривая настоящие обстоятельства всего случившегося после его гибели. Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова". 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего в Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, что находится в полосе ответственности БТГр "Азов", - рассказали в "Азове".
В полку добавили, что военный родился и вырос в Днепре. В "Азове" служил с конца 2015 года в должности снайпера.
Напомним, 10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины - Роман Романенко.