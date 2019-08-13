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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95625 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128117 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126713 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128357 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130411 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153159 просмотра

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Боевики три дня не отдавали тело погибшего в ООС нацгвардейца – "Азов"

Боевики три дня не отдавали тело погибшего в ООС нацгвардейца – "Азов"

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Погибший 10 августа во время боевого задания на Донбассе военнослужащий Роман Романенко принадлежал к полку "Азов". Боевики три дня не отдавали тело погибшего военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе полка, передает УНН.

"С прискорбием сообщаем, что 10 августа полк "Азов" понес невосполнимую и болезненной потерю - при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко с псевдо "Бич". Боец подорвался на вражеском фугасе", - говорится в сообщении.

Как указано, ему было 25 лет.

В полку сообщили, что боевики три дня не отдавали тело погибшего военнослужащего.

"К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через 3 суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело азовца, параллельно низко оговаривая настоящие обстоятельства всего случившегося после его гибели. Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова". 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего в Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, что находится в полосе ответственности БТГр "Азов", - рассказали в "Азове".

В полку добавили, что военный родился и вырос в Днепре. В "Азове" служил с конца 2015 года в должности снайпера.

Напомним, 10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины - Роман Романенко.

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