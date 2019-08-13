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Бойовики три дні не віддавали тіло загиблого в ООС нацгвардійця – "Азов"

Бойовики три дні не віддавали тіло загиблого в ООС нацгвардійця – "Азов"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Загиблий 10 серпня під час бойового завдання на Донбасі військовослужбовець Роман Романенко належав до полку "Азов". Бойовики три дні не віддавали тіло загиблого військовослужбовця. Про це повідомили у пресслужбі полку, передає УНН.

"З великим сумом повідомляємо, що 10 серпня полк "Азов" зазнав непоправної та болючої втрати – під час виконання бойового завдання загинув азовець Роман Романенко на псевдо "Біч". Боєць підірвався на ворожому фугасі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, йому було 25 років.

У полку повідомили, що бойовики три дні не віддавали тіло загиблого військовослужбовця.

"На жаль, зробити офіційне повідомлення ми змогли лише через 3 доби після трагедії. Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло азовця, паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі. Тричі бійці "Азову" намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця "Азову". 13 серпня "Азов", в результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка. Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти покинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, що знаходиться в смузі відповідальності БТГр "Азов", - розповіли в "Азові".

У полку додали, що військовий народився та виріс у Дніпрі. В "Азові" служив з кінця 2015 року на посаді снайпера.

Нагадаємо, 10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України – Роман Романенко.

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