Боевики третий день не отдают тела погибших украинских военных - штаб АТО

“Третьи сутки представители Орлоя дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отметили, что в рамках гуманитарного проекта ВСУ “ЭВАКУАЦИЯ 200”, сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возврату тел героев на подконтрольную Украины территорию.

“Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — подчеркнули в штабе АТО.

При этом в ведомстве напомнили, что в случаях гибели врага, украинская сторона, следуя морально-этических норм, всегда отдает тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу.

Как сообщал УНН, трое украинских бойцов погибли в районе Светлодарск дуги.