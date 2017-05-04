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Боевики третий день не отдают тела погибших украинских военных - штаб АТО

Киев • УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Представители ОРЛО постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики третий день не отдают тела погибших украинских военных - штаб АТО

“Третьи сутки представители Орлоя дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отметили, что в рамках гуманитарного проекта ВСУ “ЭВАКУАЦИЯ 200”, сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возврату тел героев на подконтрольную Украины территорию.

“Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — подчеркнули в штабе АТО.

При этом в ведомстве напомнили, что в случаях гибели врага, украинская сторона, следуя морально-этических норм, всегда отдает тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу.

Как сообщал УНН, трое украинских бойцов погибли в районе Светлодарск дуги.

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