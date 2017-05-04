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Бойовики третій день не віддають тіла загиблих українських військових – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники ОРЛО постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр Штабу АТО, передає УНН.

Бойовики третій день не віддають тіла загиблих українських військових – штаб АТО

“Третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

При цьому в Штабі АТО зазначили, що в рамках гуманітарного проекту ЗСУ “ЕВАКУАЦІЯ 200”, одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників, розпочалася процедура щодо повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію.

“Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України”, — підкреслили в Штабі АТО.

При цьому у відомстві нагадали, що у випадках загибелі ворога, українська сторона, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддає тіла загиблих без будь-яких зволікань та маніпуляцій на свою користь.

Як повідомляв УНН, троє українських бійців загинули в районі Світлодарської дуги.

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