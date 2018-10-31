Боевики сегодня уже трижды обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 довтня. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки три раза прицельно обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 9:00 от начала новых суток зафиксировано три прицельных вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил на донецком направлении", - сказал Праута.
По его словам, сегодня ночью противник дважды со стороны оккупированной Саханки вел провокационный огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия неподалеку Лебединского.
Утром российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил возле Авдеевки с ручных противотанковых гранатометов.
"Наши военные адекватно ответили противнику огнем из очередных средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметил Праута.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.