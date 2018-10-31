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ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишається напруженою, проте, цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

“Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше — 3 рази”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Внаслідок обстрілів, 30 жовтня, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Ввечері, після 17.00, майже всі свої вогневі зусилля бойовики сконцентрували на Приазов’ї. Наші підрозділи діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь із чергових засобів.

За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено та ще двох — поранено.

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