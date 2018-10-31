ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции остается напряженной, однако, полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 21 раз прицельно открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики 6 раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
“Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевка, Песков, Ломакин и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарск направлении противник применил тяжелое вооружение всего — 3 раза”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Вечером, после 17.00, почти все свои огневые усилия боевики сконцентрировали на Приазовье. Наши подразделения действовали в адекватной обстановке, при необходимости велся огонь из очередных средств.
По данным разведки, трех боевиков прошедшие сутки уничтожено и еще двух — ранены.