Бойовики сьогодні вже тричі обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 довтня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання три рази прицільно обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на 9:00 від початку нової доби зафіксовано 3 прицільних ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на донецькому напрямку”, — сказав Праута.
За його словами, сьогодні вночі противник двічі з боку окупованої Саханки вів провокаційний вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї неподалік Лебединського.
Зранку російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Авдіївки із ручних протитанкових гранатометів.
“Наші військові адекватно відповіли противнику вогнем з чергових засобів. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — зазначив Праута.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.