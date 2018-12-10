Боевики расстреляли остановку с людьми в Израиле

"В прес-службе "новостной службы корпорации "Кан" говорится, что из движущейся машины был открыт огонь по стоящим на "тремпиаде" людям. Момент теракта был зафиксирован камерами наблюдения, установленными рядом со въездом в Офру. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как возле остановки сбавляет скорость белый автомобиль, из которого ведется стрельба по людям", - сказано в сообщении.



Жители поселка сообщают, что за несколько минут до теракта на "тремпиаде" закончилась церемония зажжения свечей в память о жителе поселка, который погиб в автомобильной аварии.



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По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате этого нападения были ранены семь человек. 21-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности, получила тяжелое ранение в живот. Она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, где сразу была начата операция. Около 23:30 врачи клиники сообщили, что были вызваны роды. Ребенок жив и находится в отделении для недоношенных детей. Состояние раненой остается тяжелым и нестабильным.



Супруг женщины получил ранение средней тяжести, он также доставлен в больницу "Шаарей Цедек". В приемное отделение этой же больницы доставлены с легкими осколочными ранениями в ноги две 16-летние девочки.



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Еще один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании. В этой же больнице оказывается помощь двум 16-летним юношам с легкими осколочными ранениями в ноги.

Один из пострадавших, мужчина 22 лет, был позже прооперирован в больнице "Адаса Эйн-Керем". После проведенной операции состояние этого пострадавшего определяется как "стабильное, от средней тяжести до легкого".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие открыли огонь по автомобилю, однако стрелявшим удалось скрыться. Ведется розыск террориста (или террористов).



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10-й канал израильского телевидения со ссылкой на палестинские источники передал, что после теракта возле поселения Офра поиск предполагаемых террористов ведется на территории палестинской деревни Силуад. Закрыто для движения транспорта в обоих направлениях КПП возле поселения Бейт-Эль. В округе Биньямин развернуты блокпосты, производится выборочная проверка транспорта.