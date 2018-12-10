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Боевики расстреляли остановку с людьми в Израиле

Киев • УНН

 • 12597 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Западном берегу реки Иордан недалеко от еврейского поселения Офра палестинцы открыли огонь из автомобиля по израильтян, которые стояли на автобусной остановке, семь человек ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Израиля. 

Боевики расстреляли остановку с людьми в Израиле

"В прес-службе "новостной службы корпорации "Кан" говорится, что из движущейся машины был открыт огонь по стоящим на "тремпиаде" людям. Момент теракта был зафиксирован камерами наблюдения, установленными рядом со въездом в Офру. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как возле остановки сбавляет скорость белый автомобиль, из которого ведется стрельба по людям", - сказано в сообщении. 

Жители поселка сообщают, что за несколько минут до теракта на "тремпиаде" закончилась церемония зажжения свечей в память о жителе поселка, который погиб в автомобильной аварии.

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По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате этого нападения были ранены семь человек. 21-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности, получила тяжелое ранение в живот. Она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, где сразу была начата операция. Около 23:30 врачи клиники сообщили, что были вызваны роды. Ребенок жив и находится в отделении для недоношенных детей. Состояние раненой остается тяжелым и нестабильным.

Супруг женщины получил ранение средней тяжести, он также доставлен в больницу "Шаарей Цедек". В приемное отделение этой же больницы доставлены с легкими осколочными ранениями в ноги две 16-летние девочки.

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Еще один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании. В этой же больнице оказывается помощь двум 16-летним юношам с легкими осколочными ранениями в ноги.

Один из пострадавших, мужчина 22 лет, был позже прооперирован в больнице "Адаса Эйн-Керем". После проведенной операции состояние этого пострадавшего определяется как "стабильное, от средней тяжести до легкого".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие открыли огонь по автомобилю, однако стрелявшим удалось скрыться. Ведется розыск террориста (или террористов).

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10-й канал израильского телевидения со ссылкой на палестинские источники передал, что после теракта возле поселения Офра поиск предполагаемых террористов ведется на территории палестинской деревни Силуад. Закрыто для движения транспорта в обоих направлениях КПП возле поселения Бейт-Эль. В округе Биньямин развернуты блокпосты, производится выборочная проверка транспорта.

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